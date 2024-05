IDAS E VINDAS

Gustavo Mioto e Ana Castela reatam namoro pela segunda vez

Os cantores de sertanejo Gustavo Mioto, de 27 anos, e Ana Castela, 20, reataram o namoro. A volta foi anunciada nesta semana, durante um show do cantor. No último sábado (5), ele declarou por meio de uma publicação no Instagram no sábado (5).