Whindersson Nunes anuncia turnê no Brasil e na Europa; veja datas

O humorista volta ao trabalho após internação numa clínica psiquiátrica

O piauiense também fará shows na Europa, no mês de maio. Ele estará em Portugal nos dias 9 (Lisboa), 10 (Porto) e 11 (Algarve), depois irá para a Irlanda, onde se apresentará em Dublin, no dia 14. No dia 15, ele vai a Londres, dia 16 vai à Suíça e no dia 18 fecha a agenda em Bruxelas, na Bélgica.>