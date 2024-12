VIRADA

Em Salvador, Gustavo Mioto toca dueto e pede palmas para ex Ana Castela

Canção foi uma das parcerias que o sertanejo apresentou essa noite

O namoro terminou (mais uma vez), mas o respeito e profissionalismo continua. O sertanejo Gustavo Mioto pediu aplausos para a ex, a cantora Ana Castela, durante show no Festival Virada Salvador, nesta segunda-feira (30), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

O dueto do sertanejo com Ana Castela, "Fronteira", foi um dos vários que ele tocou hoje, com direito à voz da cantora ecoando na arena. "Salvador, uma salva de palmas, Ana Castela", pediu o sertanejo, que em seguida mudou de tom e emendou a "música mais Salvador que já fiz", "Solteiro não trai".

O show de Mioto misturou emoção e animação. Entre os destaques da apresentação, estiveram músicas como "Mas Eu Gosto Assim", que foi gravada em um dueto com a cantora Mari Fernandez, que trouxe um toque especial à noite. O público também se animou com sucessos como "Coladinha Em Mim", "Quando Apaga a Luz", "Anti-Amor", "Fake News", e "Com ou Sem Mim", além de "Nada Com Nada". Teve espaço também para um momento com aceno ao forró, com "Hoje à Noite", famosa com a banda Calcinha Preta, e "Bebe, Vem Me Procurar".