Impulsionada pelo Festival Virada, ocupação na rede hoteleira chega a 95% em Salvador

Estimativa de público ficou em cerca de 758 mil espectadores, segundo gestão municipal

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 02:20

Festival Virada Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Foram cinco dias de festa, mais de 30 atrações no palco principal e cerca de R$ 400 milhões injetados na economia da cidade. O Festival Virada Salvador 2025 movimentou a capital baiana e ajudou a arrastar uma legião de turistas aos hotéis da cidade, que chegaram a registrar um índice de ocupação em torno de 95%.

"Salvador é uma das cidades, pode-se dizer, com a maior alegria e espiritualidade do Brasil. Não é à toa que está localizada na chamada Baía de Todos os Santos. Aqui temos um réveillon mais do que especial, que por si só no turismo de lazer é provavelmente a data mais demandada", explicou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção Bahia (ABIH-BA), Wilson Spagnol.

A grande procura, de acordo com o gestor, tem sido impulsionada, nos último anos, pelo festival que já virou um point de lei para o turista que desembarca na capital do Carnaval. "Em Salvador, [a procura] é ainda maior por conta do Festival da Virada, que já virou uma tradição na capital baiana com artistas nacionais de renome, tornando-se um evento indutor de demanda", acrescentou.

Para o presidente, oferecer uma hospedagem de qualidade é um ponto chave para que os hóspedes reconheçam os hotéis da capital como um espaço atrativo. "Precisamos oferecer o melhor para o turista que vem usar o nosso hotel como ponto de descanso e de renovação. Temos muito orgulho da hotelaria soteropolitana", disse. Para isso, são empenhados esforços e investimentos em qualidade de operação, atendimento e orientação aos hóspedes. "Sempre fazemos isso na preparação para a operação do ano inteiro e especialmente para o período de alta temporada, com foco nas revisões dos hotéis, na capacitação do nosso pessoal, no lançamento de produtos gastronômicos, no bem-servido, na boa hospitalidade", destacou.

A edição 2025 do Festival Virada Salvador quebrou os próprios recordes. A estimativa de público da Prefeitura de Salvador ficou em cerca de 758 mil espectadores e a média de faturamento dos ambulantes em R$ 1,4 mil por dia de festa.

"Um festival dessa envergadura na cidade movimenta mais de 30 setores da economia. Você acaba impulsionando áreas como, por exemplo, turismo, hotelaria, alimentos e bebidas, comunicação, comércio, varejo, tecnologia, música, saúde, segurança. Toda a economia criativa da cidade acaba sendo beneficiada", afirmou ao CORREIO, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

Após o sucesso do festejo de fim de ano, as expectativas estão altas para o Carnaval, que terá início no dia 27 de fevereiro. Cerca de 1 milhão de turistas devem desembarcar em Salvador para o período, segundo o gestor.

*Com colaboração do repórter Vitor Rocha e orientação da subeditora Monique Lôbo