RÉVEILLON

Bombou! Festival Virada Salvador atraiu 758.130 pessoas nos cinco dias de festa

A contagem foi realizada com uso da tecnologia de inteligência artificial Megan, desenvolvida pela startup baiana Hive Computar Vision. É a segunda edição do Festival Virada Salvador que utiliza o sistema para monitoramento em tempo real.

A contagem é feita com 50 câmeras e drones espalhados por toda área da festa. A tecnologia faz a contagem das pessoas e analisa a densidade de público de multidões, observando os padrões de acordo com os horários de cada show. Assim, é possível saber que no primeiro dia de festa, o augo de público foi quando Ivete Sangalo subiu ao palco - 194 mil pessoas lotavam a arena naquele momento.

Um dashboard completo com indicadores visuais e gráficos interativos, trazia diariamente análises em tempo real sobre:contagem de pessoas e densidade de multidões, mapas de calor, identificando áreas de maior fluxo, análise comparativa de público entre edições anteriores do festival.

“Esses dados estratégicos, capturados a partir das câmeras integradas da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), permitem uma visão clara e precisa para a organização do evento, otimizando desde a logística até as tomadas de decisão em tempo real. O planejamento é levar o sistema para um campo mais amplo, como no Carnaval”, explica Will Rocha, fundador e CEO da empresa criadora da ferramenta.