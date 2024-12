SERTANEJO

Gustavo Mioto contagia o público misturando emoção e animação no Festival Virada Salvador

Cantor agradeceu a recepção: "Muito obrigado Bahia por me receber sempre tão bem"



Carol Neves

Anna Luiza Santos

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 23:44

Gustavo Mioto Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na noite desta segunda-feira (30), o cantor Gustavo Mioto se apresentou no Festival Virada Salvador com seus sucessos do sertanejo. O artista subiu ao palco para trazer a mistura perfeita de romântico e animado, com um repertório que agradou aos fãs de todas as idades.

Entre os destaques da apresentação, estiveram músicas como "Eu Gosto Assim", que foi gravada em um dueto com a cantora Mari Fernandez, que trouxe um toque especial à noite. O público também se animou com sucessos como "Coladinha Em Mim", "Quando Apaga a Luz", "Anti-Amor", "Fake News", e "Com ou Sem Mim", além de "Nada Com Nada". Teve espaço também para um momento com aceno ao forró, com "Hoje à Noite", famosa com a banda Calcinha Preta, e "Bebe, Vem Me Procurar".

Outro momento foi "para fritar", como definiu o cantor, que fez um mashup de várias canções, como "Shape of You", "Baile de Favela", "Só Quer Vrau", "Voando pro Pará", "Nem de Graça" e "Eu não vou embora", entre outras.

Gustavo Mioto Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Plateia curte clima

Na grade do show lotada de casais apaixonados e agarradinhos ao som das românticas de Mioto estava Gilson Santos (50) e Lídia Lima (49). Casados há 28 anos, eles confessaram que, apesar de não acompanhar o sertanejo, têm todas as músicas na ponta da língua.

“As músicas dele tocam em qualquer lugar que você chegar, seja no bar do seu bairro até em festas de família. Mesmo não sabendo nada sobre a vida dele, sabemos todas as músicas”, contou Lídia.

Já as amigas Carol Cavalcante, de 18 anos, e Larissa Silva, 20, são fãs de carteirinha de Mioto e decidiram sair de Maceió pela primeira vez para vir para Salvador escutar os hits ao vivo. As estudantes de direito vão passar o réveillon na capital baiana e relataram que presenciar o show do ídolo é uma forma de chegar em 2025 com pé direito.

“A alegria de estar aqui com gente tão bacana e simpática como os baianos é muito importante para trazer boas energias pro próximo ano. Ver o meu cantor favorito, na minha frente tão de perto, é saber que 2025 vai ser só felicidade e gratidão”, disse Carol.

Emocionado com a recepção calorosa, Mioto agradeceu aos baianos: "Muito obrigado Bahia por me receber sempre tão bem, obrigada pelo carinho de vocês e espero que tenham uma noite maravilhosa", disse o cantor.

Dueto e mini fã

A música com a agora ex-namorada, Ana Castela, não foi tirada do setlist e o público ouviu a voz dela ecoar na arena com "Fronteira". "Salvador, uma salva de palmas, Ana Castela", pediu o sertanejo, que em seguida emendou a "música mais Salvador que já fiz", "Solteiro não trai".

A pequena Samantha Carvalho, de 8 anos, que subiu ao palco ontem com Durval Lélys e Simone Mendes, voltou a ser convidada e dançou ao lado de Mioto e depois cantou novamente "Só Fé", de Grelo.

Foi ao lado da menina que Mioto encerrou o show, cantando junto com ela novamente "Eu Gosto Assim". "Beijo no coração de cada um de vocês, até o ano que vem. Feliz ano novo!", disse ele ao deixar o palco.

Samantha Carvalho voltou a subir ao palco Crédito: Reprodução

Veja quem ainda se apresenta hoje:

Henry Freitas - 1h30

Timbalada - 3h30