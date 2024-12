FESTIVAL VIRADA

Em dueto inesperado, Durval convida menina para o palco e canta 'Só Fé'

"Estava sonhando em subir nesse palco", disse a garota assim que ficou ao lado do cantor

Carol Neves

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 20:52

Durval Lélys e Samantha Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O cantor Durval Lélys protagonizou um dueto inesperado neste domingo (29), no Festival VIrada Salvador, com a pequena Samantha Carvalho, de 8 anos, que ele convidou para subir ao palco. O artista viu a menina na primeira fileira e disse que ela iria representar todas as crianças do mundo. "Estava sonhando em subir nesse palco", disse a garota assim que ficou ao lado do cantor.

Durval foi surpreendido quando perguntou que música a pequena Samantha queria cantar e ela respondeu "Marília Mendonça". Ele a convenceu a cantar "Só Fé", do Grelo. "Quem sabe faz ao vivo", brincou.

Depois que cantaram, Samantha perguntou se Durval queria conhecê-la e tirou o óculos escuro que estava usando até então. O cantor a abraçou. "Tem um estúdio lá, vou te chamar para você gravar seu disco. Vai ficar famosa, depois você vai me dar uma ponta", riu o cantor. "Também adorei te conhecer", respondeu a menina, que deu um show de carisma e mandou beijos "para todo mundo dessa Bahia".

O artista convidou a menina a continuar no palco durante "Leva Eu" e ela o ajudou a jogar bonés para a plateia.

Samantha já subiu ao palco anteriormente em shows de Xanddy Harmonia e de Simone Mendes, no São João. A pequena revelou depois da participação hoje que sonha em cantar novamente com Simone. "Eu amo sertanejo", declarou. "Tenho um presente para dar a ela", acrescentou a menina, que usava uma camisa estampada com fotos do encontro anterior com Simone.

A criança é moradora da Boca do Rio e está no transtorno do espectro autista.

Veja quem ainda se apresenta hoje:

21h30 – Wesley Safadão

23h30 – Simone Mendes

01h30 – Claudia Leitte

03h30 – Tony Salles