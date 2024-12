MÚSICA

Arreia! Durval Lélys faz show recheado de sucessos do axé no Festival Virada

"É o reveillon da virada, é o festival mais lindo do mundo", saudou o cantor, que chamou criança ao palco para cantar "Só Fé"



Carol Neves

Anna Luiza Santos

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 20:40

Durval Lelys Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um presente antecipado para os 40 anos de axé, que se celebram em 2025, o show de Durval Lélys que abriu a noite no Festival Virada Salvador neste domingo (29) não deixou nenhum hit da história do cantor de fora. Ele desfilou todos os sucessos de sua época do Asa de Águia e também mostrou sua aposta para o Verão de Salvador.

Durval subiu ao palco com "Quebra Aê" e emendou uma sequência de fazer qualquer fã de axé pular: "Simbora", "Com Amor", "Tô a Toa", "Dança do Vampiro" - devidamente aparamentando de cartola e capa, claro - e "Pra Lá de Bragadá".

Valdirene da Silva, de 56 anos, veio curtir o show direto de Irará, a 136 km da capital, e relata que acompanha Durval desde os 18 anos, sempre correndo atrás de seu trio na Barra/Ondina. “O show de Durval tem o poder de trazer ótimas lembranças da minha juventude. Escutar cada música ao vivo faz a vida ser um eterno carnaval e faz querer voltar a um tempo onde tudo era diversão”, confessou a fã.

Em meio aos sucessos, teve o momento da canção nova. "Nossa música de verão que já está fazendo o maior sucesso em todas as rádios do Brasil e todas as redes sociais", disse ele antes de cantar "Moda baiana".

Uma lua cênica tomou canto do palco em seguida para mais um sucesso incontestável: "Não Tem Lua", seguida por "Me Abraça Me Beija", que encerrou com um show de guitarras, dando vez à apoteótica "Minha Pequena Eva".

As luzes abaixaram e um solo de teclado abriu "Salvador Dalino". "É o reveillon da virada, é o festival mais lindo do mundo", saudou o cantor.

"Agora vou expulsar todos os maus espíritos", anunciou Durval antes de mandar outro grande sucesso, "Xô Satanás". "Que esse ano a gente se torne quase um santo. Nada de bebida, de cachaça. Quem guenta?", brincou, antes de começar a cantar "Praieiro".

Quando saiu dos hits do axé, foi a vez de uma canção-símbolo do Réveillon, "Marcas do Que Se Foi". Ele chamou uma menina ao palco, Samanta, para representar todas as crianças. "Estava sonhando em subir nesse palco", disse a garota, que cantou "Só Fé", de Grelo, com Durval. Com a pequena Samanta distribuindo bonés para o público ao som de "Leva eu", Durval encerrou o show desejando um feliz ano novo.

Durval abraça a pequena Samantha Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Samantha mandando beijo pra plateia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Veja quem ainda se apresenta hoje:

21h30 – Wesley Safadão

23h30 – Simone Mendes

01h30 – Claudia Leitte

03h30 – Tony Salles