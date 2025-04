FOFURAS!

Casal da Globo publica fotos raras nos 4 anos dos filhos gêmeos; veja

Andréia Sadi e André Rizek são pais dos gêmeos Pedro e João e moram juntos desde a pandemia

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2025 às 13:00

Andréia Sadi e André Rizek Crédito: Reprodução/Instagram

Os jornalistas Andréia Sadi e André Rizek costumam ser discretos com relação à vida pessoal, mas abriram exceção nas redes sociais para comemorar o aniversário dos filhos, os gêmeos João e Pedro. A apresentadora da GloboNews postou uma série de fotos em família, enquanto o apresentador do SporTV compartilhou uma imagem de Sadi grávida, com o barrigão à mostra. Os meninos completaram 4 anos na última segunda-feira (7). >

"Dizem que repórter precisa ter sorte. Verdade. E a minha melhor notícia veio no dia do jornalista (7/4) de 2021. E em dose dupla! Ganhar na mega mesmo é ser mãe do João e do Pedro. Hoje, no ritual da despedida dos 3 anos, eles me brindaram com o seguinte diálogo do nada, sem tempo pra pensar muito. Se vira nos 30. 'Pra onde vão os 3 anos, mamãe?'. 'Pra nossa memória, nossas lembranças'. João: 'ah.. mas não quero esquecer de nada. Foi tão legal'. Pedro, também nostálgico: 'ah… mas os 4 vão ser legais também?'", começou Sadi na postagem.

>

"A mãe do vem aí: 'vão ser muito mais! Vamos bombar!'. Pedro e João: 'nada mais importa. Só a saúde e felicidade de filho'. Grata a vida toda por ser mãe dos meus gêmeos que são completamente diferentes e totalmente figuras. E amorosos", continuou.>

André Rizek, que pediu Andréia Sadi em casamento no Réveillon, também fez uma longa declaração nas redes sociais. Os dois moram juntos desde a pandemia e devem oficializar a união em 2025, com direito a festança.>

"Hoje é o dia em que nasci pai, aniversário de 4 anos dos nossos filhos. Mas o post não é pra falar de mim - sou figura secundária nessa história, por mais que me esforce todos os dias pra ser o melhor pai e marido do mundo, minhas metas de vida. Também não é pra falar dos meninos, de como eles são incríveis - e que estão com medo de ganhar uma irmãzinha porque 'ela vai mandar na hora de escolher o desenho' - calma, família, não vai rolar, é só piada interna mesmo", escreveu o apresentador do SporTV.>

"O textão é pra falar da figura central de uma casa cheia de testosterona. Como ela conseguiu levar duas crianças de 3 quilos dentro dela? Como ela consegue tempo pra ser a melhor mãe do mundo - não perder uma mensagem no maldito app da escola - e também a jornalista que nunca desliga e a namorada gata, animada pro que der e vier? Tudo isso 24 horas por dia? Andreia é uma força da natureza. Eu tenho o ego meio inflado, só um pouco e me achava um cara foda antes de ser seduzido por ela", seguiu.>