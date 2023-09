Vera Fischer revela que não se depila há anos: ‘Tenho tudo loirinho’

A atriz e modelo Vera Fischer deu detalhes sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao “Téte a Theo”, programa de podcast apresentado por Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela, Vera revelou que não se depila “há anos”.



Exibido na terça-feira, 19, a artista comentou sobre sua trajetória artística, da coroação de Miss Brasil em 1969, sua carreira nos palcos e também de histórias e experiências de sua vida pessoal.



A atriz, que esteve em Fortaleza no início do mês de setembro com a peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, falou que não se depila há cerca de 20 anos. “Tenho tudo muito loirinho, então, pra quê [depilar]? Eu gosto, acho tesudo pelos”, afirma.