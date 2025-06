'NOS AGREDIMOS'

Ator da Globo se pronuncia após ser acusado de agredir Vera Fischer: 'Fomos muito apaixonados'

Felipe Camargo viveu relacionamento polêmico com atriz, com brigas públicas e problemas com drogas

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:34

Felipe Camargo e Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram

Felipe Camargo se pronunciou após ser acusado de agredir Vera Fischer, sua ex-mulher. Ele virou alvo de críticas nas redes sociais após demonstrar apoio a Marina Silva. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima deixou um uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado na semana passada após ser alvo de ataques machistas.>

"Fiz uma publicação dizendo que toda mulher merece respeito e que a ministra do Meio Ambiente merece respeito", comentou Felipe. "Recebi muitos ataques e algumas delas dizendo que a Marina merecia morrer e que eu também merecia morrer. É uma coisa tão absurda esse ódio que as pessoas têm hoje em dia".>

Felipe Camargo e Vera Fischer 1 de 4

O ator falou que recebeu comentários relacionados ao seu antigo relacionamento com Vera. Os dois foram casados de 1988 a 1995, mas o período em que estiveram juntos foi marcado por polêmicas, com muitas brigas públicas e problemas com drogas. Eles tiveram um filho juntos, Gabriel, hoje com 31 anos.>

"Falaram que eu teria agredido a Vera quando a gente estava junto. O que queria dizer é que nós dois fomos muito apaixonados. Nós nos agredimos e eu fui embora porque eu vi que não tinha mais solução, mas a gente viveu coisas lindas. A gente tem um filho que a gente ama, a gente é amigo hoje em dia, a gente se respeita, a gente se admira, a gente torce um pelo outro. E a vida segue", falou Felipe.>