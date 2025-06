'SEM COBRANÇA'

Vivian Amorim revela ter perdido 14 kg em 4 meses; veja antes e depois

Ex-BBB comemorou nova fase: 'Uma mãe que se reencontrou como mulher'

Vivian Amorim usou as redes sociais, na última terça-feira (3), para comemorar sua transformação física e emocional. A ex-BBB revelou que perdeu 14 kg nos últimos quatro meses, mas afirmou que, além do emagrecimento, a mudança representa uma nova fase, em que ela se reencontrou como mulher.>

"Hoje eu comecei a separar algumas roupas pra doação e me deparei com várias peças largas e folgadas… Isso poderia só significar que eu emagreci, mas significa muito mais. Essa aí na foto é uma mãe que se reencontrou como mulher, que voltou a se cuidar, que voltou a se olhar no espelho com autoestima e que voltou a priorizar os seus compromissos pessoais", iniciou.>

Segundo a apresentadora, a virada de chave veio após o desmame da filha, Malu, de 3 anos. "Quando eu me tornei mãe da Malu, eu escolhi me dedicar 100% a ela (e não me arrependo), mas é claro que isso me custou tempo, energia e muito amor. Tanto amor dedicado a ela, que eu acabei deixando o meu amor próprio um pouco de lado. Depois que ela completou 3 anos de idade, conseguimos fazer o desmame e foi aí que aconteceu a minha virada de chave. No meu tempo, do meu jeito, sem ceder à cobrança ou à pressão de ninguém", escreveu.>