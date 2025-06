POMBINHOS

Alane Dias se declara para Francisco Gil e celebra fase apaixonada: 'Ele é maravilhoso'

Ex-BBB e neto de Gilberto Gil vivem romance discreto, mas cheio de declarações e apoio dos fãs nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 4 de junho de 2025 às 08:03

Alane Dias e Francisco Gil Crédito: Reprodução

Alane Dias, ex-participante do Big Brother Brasil 24, está vivendo uma nova fase em sua vida pessoal: o namoro com Francisco Gil, músico e filho de Preta Gil. Em entrevista ao Gshow, a atriz e influenciadora digital se derreteu pelo cantor e revelou como tem sido a repercussão do relacionamento entre seus fãs desde que assumiu o romance nas redes sociais. >

“Ele é maravilhoso!”, afirmou Alane, ao comentar sobre o novo parceiro. O casal, que já havia sido visto em clima de intimidade durante o Carnaval e em eventos no Rio de Janeiro, confirmou publicamente o namoro em maio, com uma foto romântica publicada no Instagram da ex-BBB.>

A ex-sister também falou sobre o carinho que tem recebido do público desde que deixou o confinamento. “Sou aberta às energias positivas. Fico feliz em saber que os meus fãs, as pessoas que gostam de mim, torcem por mim em vários âmbitos da minha vida, inclusive na pessoal. Sempre recebo esse carinho sorrindo. E uma das coisas que me fazem sorrir bastante é o meu relacionamento”, contou.>

Finalista da edição que reuniu anônimos e famosos, Alane destacou a surpresa ao se deparar com o impacto que causou fora da casa. “Eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que vinham falar comigo, quando saí do programa. Eu tinha muito medo lá dentro, de não estar fazendo a coisa certa. Sempre sonhei em ter o reconhecimento através da minha carreira e que não tivesse a ver com a minha vida pessoal”, desabafou.>

Natural de Belém (PA), a artista também ressaltou a importância de representar sua terra natal em rede nacional. “Falava muito de Belém no programa e sempre quis representar o Pará da melhor forma. Saber que a criança do Norte está assistindo a outra mulher do Norte, com tanta visibilidade e referência, é maravilhoso!”, completou.>