NOVO CASAL?

Francisco Gil e Alane Dias trocam carinhos durante show de Gilberto Gil

Ex-BBB e filho de Preta Gil reforçam rumores de relacionamento sério durante a turnê de despedida do cantor

O clima de romance entre Alane Dias e Francisco Gil parece cada vez mais sólido. A ex-BBB e o músico foram flagrados no último sábado (12) curtindo o show da turnê de despedida de Gilberto Gil no Allianz Parque, em São Paulo, em clima de intimidade. O momento reforça os rumores de que o relacionamento entre os dois está ficando sério. >

O casal, que começou a se aproximar durante o Carnaval deste ano, já foi visto em encontros no Rio de Janeiro, Fortaleza e agora na capital paulista. A presença de Alane em um show tão especial – que celebra a trajetória do avô de Francisco, um dos maiores nomes da música brasileira – é vista por fãs como um sinal de que o envolvimento não é passageiro.>

Questionado anteriormente pelo portal LeoDias sobre os rumores do namoro, Francisco desconversou, mas demonstrou bom humor ao lidar com a curiosidade do público. “Eu dou risada sempre dessas coisas, acho curioso esse interesse na vida social. Eu estou de boa”, comentou o cantor, que agora já não esconde a proximidade com a ex-sister.>