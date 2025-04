CRIME

Funcionário de escola é morto a tiros na Bahia: ‘Dor imensa’

Alef Moura de Aráujo, de 29 anos, trabalhava como vigilante

Maysa Polcri

Publicado em 18 de abril de 2025 às 13:14

Colégio lamentou a morte do vigilante Crédito: Reprodução

A polícia investiga a morte de Alef Moura de Aráujo, de 29 anos, que trabalhava como vigilante de um colégio em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. O episódio aconteceu na noite de quinta-feira (17), em frente ao Colégio Estadual Constantino Catarino de Souza, na rua Porto Seguro. >

A gravação de uma câmera de segurança mostra o momento em que Alef Moura sai do colégio e encontra um homem, que atira na vítima segundos depois. Imediatamente, o vigilante, que estava uniformizado, cai no chão. O homem foge. Alef foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu.>

O Colégio Estadual Constantino Catarino de Souza lamentou a morte do funcionário. “O colégio foi surpreendido por uma dor imensa. Perdemos um amigo, um companheiro de caminhada, um verdadeiro protetor do nosso espaço escolar. Perdemos Alef Moura — o nosso vigilante, mas acima de tudo, um ser humano extraordinário”, diz uma nota publicada no perfil do Instagram da instituição. >

A publicação lembra que o funcionário era querido por alunos e professores. “Alef não era apenas o homem que cuidava dos portões. Ele era quem cuidava de pessoas. Ele conhecia os alunos pelo nome, respeitava cada professor, cumprimentava todos com um sorriso no rosto e um coração gigante. Sempre atento, sempre disposto a ajudar. Era firme quando precisava, mas sempre com gentileza nos olhos”, completa. Estudantes lamentaram a morte de Alef nos comentários. >