Funcionária é investigada por furtar R$ 33 mil de rede de lojas em Vitória da Conquista

Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:27
Uma mulher de 28 anos é investigada por furtar cerca de R$ 33 mil de uma empresa e de clientes em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A Polícia Civil, meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da investigada na última quarta-feira (27).
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em uma unidade da rede de lojas, localizada na Avenida Lauro de Freitas. Dez clientes relataram compras não reconhecidas, realizadas com chip e senha em diversos estabelecimentos, além de transações fraudulentas em seus cartões. As investigações apontam que a mulher, funcionária do local, aproveitava o atendimento para trocar os cartões dos clientes, utilizando-os posteriormente em compras indevidas.
As imagens do circuito interno de segurança confirmaram a presença da investigada nos episódios. Além disso, cartões de alguns clientes foram cancelados e substituídos sem autorização, sendo entregues em endereços obtidos por meio das faturas.
Durante a ação, foi apreendido o celular da investigada, que será encaminhado para perícia. A mulher foi conduzida à unidade policial, onde foi interrogada e responderá em liberdade a inquérito policial pelo crime de furto qualificado, mediante abuso de confiança, fraude ou destreza. Confirmada a autoria, a pena prevista é de dois a oito anos de reclusão.