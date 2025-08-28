POLÍCIA

Funcionária é investigada por furtar R$ 33 mil de rede de lojas em Vitória da Conquista

Dez clientes relataram compras não reconhecidas

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:27

Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma mulher de 28 anos é investigada por furtar cerca de R$ 33 mil de uma empresa e de clientes em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A Polícia Civil, meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da investigada na última quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em uma unidade da rede de lojas, localizada na Avenida Lauro de Freitas. Dez clientes relataram compras não reconhecidas, realizadas com chip e senha em diversos estabelecimentos, além de transações fraudulentas em seus cartões. As investigações apontam que a mulher, funcionária do local, aproveitava o atendimento para trocar os cartões dos clientes, utilizando-os posteriormente em compras indevidas.

As imagens do circuito interno de segurança confirmaram a presença da investigada nos episódios. Além disso, cartões de alguns clientes foram cancelados e substituídos sem autorização, sendo entregues em endereços obtidos por meio das faturas.