Líder de grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais é preso em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:06
Três integrantes de uma organização criminosa responsável por roubos contra empresas localizadas em trechos da BR-324, no Polo Industrial de Camaçari e nas imediações do aeroporto de Salvador, foram presos nesta terça-feira (26). Um deles é líder do esquema. Na ação, foram apreendidos fios de cobre, uma pistola, carregadores, roupas camufladas, além de grande quantidade de munições de calibres 5,56, 7,62, 9mm e .40, reforçando o poder bélico da organização.
A liderança foi localizada em uma residência com fios de cobre, onde ocorreu flagrante por furto de energia elétrica. Já em outro imóvel em Paripe, os policiais encontraram a pistola, carregadores, roupas camufladas, mais material de cobre e as munições de diversos calibres.
O grupo é investigado por roubos de fios de cobre, maquinário, equipamentos e armas. Na última ação criminosa, o prejuízo causado a uma empresa foi de aproximadamente meio milhão de reais. A Justiça também autorizou o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos, que somam mais de R$ 400 mil.
A Operação Fio Condutor é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), com atuação de 60 policiais civis, e conta com o apoio dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), de Polícia Interestadual (Polinter), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).