Ciclista e motorista brigam após colisão na ACM: 'Saiu sem socorrer'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:14
Um motorista colidiu com uma bicicleta na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, gerou prejuízos ao ciclista e fugiu sem prestar auxílio. O caso aconteceu próximo ao Hiperideal, por volta das 8h.
Em vídeo enviado ao CORREIO, um homem aparece com a jante da bicicleta amassada, em frente ao carro. Segundo a leitora que registrou o momento, o ciclista questionava o fato de estar na faixa e mesmo assim ter sido prejudicado.
"Ao tentar conter o motorista para cobrir os danos, ele arrastou seu veículo sem socorrer a vítima", disse a leitora, que enviou o vídeo ao jornal. "Não consegui anotar a placa, nem obter o contato do ciclista, apenas este vídeo", afirmou.