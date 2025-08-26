Acesse sua conta
Ciclista e motorista brigam após colisão na ACM: 'Saiu sem socorrer'

Caso aconteceu próximo ao Hiperdeal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:14

Motorista bate em bicicleta na Av. ACM
Motorista bate em bicicleta na Av. ACM Crédito: Leitor do CORREIO

Um motorista colidiu com uma bicicleta na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, gerou prejuízos ao ciclista e fugiu sem prestar auxílio. O caso aconteceu próximo ao Hiperideal, por volta das 8h. 

Em vídeo enviado ao CORREIO, um homem aparece com a jante da bicicleta amassada, em frente ao carro. Segundo a leitora que registrou o momento, o ciclista questionava o fato de estar na faixa e mesmo assim ter sido prejudicado. 

"Ao tentar conter o motorista para cobrir os danos, ele arrastou seu veículo sem socorrer a vítima", disse a leitora, que enviou o vídeo ao jornal. "Não consegui anotar a placa, nem obter o contato do ciclista, apenas este vídeo", afirmou. 

