Bahia teve quase 2 mil internações por arma de fogo em 2024; 98% das vítimas são negras

Dados são da terceira edição da pesquisa Custos da Violência Armada, elaborada pelo Instituto Sou da Paz

Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:00

Cápsulas de balas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No último dia 5 de julho, a apóstola Carine Carvalho dava carona a um conhecido depois do evento gospel Canta Bahia quando foi abordada por um grupo de homens armados na Engomadeira. Seu marido, o pastor Manoel Carvalho, mostrou a Bíblia aos criminosos, mas não adiantou: o carro em que estavam foi alvejado, e Carine foi atingida por um tiro na cabeça. Ela passou mais de dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue internada cinco meses após o crime.

O caso da apóstola reflete a incidência da violência armada na Bahia. Em 2024, o estado teve a quarta maior taxa de internações por arma de fogo em todo o país. Foram 1.855 internações, o equivalente a 12,5 internações por grupo de 100 mil habitantes. Os dados são da terceira edição da pesquisa Custos da Violência Armada, elaborada pelo Instituto Sou da Paz e lançada nesta quinta-feira (18).

A grande maioria das vítimas de armas de fogo no estado é negra, representando 98% das internações - 16 pontos percentuais acima da taxa nacional, que é de 82%. Em relação à idade, o perfil das vítimas se assemelha ao perfil nacional, formado principalmente por jovens de 15 a 29 anos (50%) e adultos de 30 a 39 anos (19%).

Em todo o Brasil, apenas em 2024, os hospitais brasileiros internaram 15,8 mil pessoas para o tratamento de ferimentos provocados por armas de fogo, o que gerou um custo de R$ 42,3 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na última década, R$ 556 milhões dos recursos federais destinados à saúde foram gastos com internações hospitalares para tratamento de lesões provocadas por violência armada, uma média de R$ 56,6 milhões por ano. A pesquisa não tem informações sobre custos por estado.

De acordo com Cristina Neme, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, o número de internações e seus custos vêm reduzindo nos últimos anos, mas continua sendo um valor alarmante. “Ainda há uma cifra muito importante gasta pelo SUS [Sistema Único de Saúde] e destinada às internações para tratamento de ferimentos por arma de fogo. Se a gente olhar a década, de 2015 até 2024, o SUS despendeu meio bilhão para tratamento de violência armada”, reforça.

Ela explica ainda que esses números podem ser ainda maiores, visto que o cálculo do levantamento se restringe aos gastos federais - já que não há dados públicos que permitam mensurar o uso de recursos estaduais e municipais que integram o SUS nos casos que envolvem violência armada – e não inclui atendimentos ambulatoriais em unidades de saúde relacionados a ferimentos por arma de fogo que não necessitam de internação, nem as reabilitações físicas e psicológicas posteriores à alta hospitalar, pois “há falta de informações desagregadas que permitam calcular esses valores”.

Onde esse dinheiro poderia estar

As internações por violência armada possuem custos cerca de 80% maiores do que os de agressão por objeto cortante e por agressão física, tipos mais frequentes ao lado da arma de fogo na prática de agressões. Isso porque, devido à alta letalidade, os ferimentos causados por arma de fogo exigem procedimentos de maior complexidade na saúde, que são também mais caros.

O custo médio de uma internação para tratamento de lesão por arma de fogo foi de R$ 2.680,00 em 2024, 159% a mais que o gasto federal com saúde per capita no mesmo ano, que foi de R$ 1.033,57.