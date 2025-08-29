Acesse sua conta
Homem é condenado a 14 anos por tentar matar mulher trans em Presidente Dutra; vítima perdeu a mobilidade

Paulo Roberto Ferreira Machado tentou assassinar Bárbara Trindade após vazamento de fotos íntimas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:01

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA)
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

O Tribunal do Júri da Comarca de Irecê condenou Paulo Roberto Ferreira Machado a 14 anos e três meses de prisão por tentar matar uma mulher trans em Presidente Dutra, no centro norte da Bahia. A vítima foi identificada como Bárbara Trindade. A decisão ocorreu no último dia 30.

Os jurados reconheceram que Paulo Roberto tentou matar Bárbara no dia 2 de abril de 2017, por volta das 23h, na Rua Vereador João Rocha, no centro da cidade. Ele foi condenado por motivo torpe e por agir de forma a dificultar a defesa da vítima. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele tentou matar Bárbara após o vazamento de fotos íntimas que mostravam os dois em situação afetiva.

Bárbara sobreviveu, mas sofreu graves sequelas físicas e psicológicas. Segundo depoimentos colhidos no processo, a vítima perdeu a mobilidade e passou a depender de cuidados diários, além de ter sido forçada a interromper seu processo de transição de gênero por conta das consequências do atentado.

A Justiça negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão em regime fechado por entender que sua liberdade representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

