Cantor de embarcação que naufragou na Ribeira explica acidente: 'Excesso de peso'

Show era realizado no mar

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:16

Cantor explica caso nas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes sociais

O vocalista da banda o Cínico, que se apresentava na balsa no momento do naufrágio na Ribeira, em Salvador, na tarde de domingo (1º), deu mais detalhes do caso nas redes sociais. Segundo o cantor, a causa do acidente foi excesso de peso e não houve feridos.

Ele ainda lamentou que o grupo perdeu alguns instrumentos e equipamentos de sonorização foram danificados. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram pessoas entrando no mar para resgatar itens que estavam boiando.

"Mas todo mundo está bem, ninguém ficou machucado, nenhum afogado. O importante é isso, o resto a gente constrói", disse o artista.

O naufrágio aconteceu durante uma festa na orla da Ribeira. O show acontecia em comemoração a um aniversário e contava ainda com apresentação de outras bandas, como "O Samuray" e "Pitico". Havia várias embarcações no entorno da balsa.

Procurada, a Capitania dos Portos informou que não foi previamente comunicada sobre a realização do referido evento, conforme exigido pelas normas vigentes, e ressaltou que estão sendo adotadas medidas para identificar os responsáveis, com vistas à aplicação das providências cabíveis no âmbito das atribuições da Autoridade Marítima.

