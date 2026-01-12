VEJA LISTA

Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para 97 cidades da Bahia

Aviso inclui municípios como Porto Seguro, Ilhéus e Teixeira de Freitas

Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 06:36

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, no domingo (11), um alerta amarelo - que indica perigo potencial - para chuvas intensas e ventos fortes em 97 cidades da Bahia, entre elas Porto Seguro, Ilhéus e Teixeira de Freitas. O aviso é válido até as 10h desta segunda-feira (12) e abrange municípios de diferentes regiões do estado (veja a lista completa abaixo).

A previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja cidades em alerta de fortes chuvas 1 de 6

As áreas afetadas incluem o Centro-Sul Baiano, o Sul Baiano e a Região Metropolitana de Salvador.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.