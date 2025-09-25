Acesse sua conta
Cantor gospel baiano, Carlinhos Novaes morre de câncer de intestino

Carreira do artista se consolidou nos anos 90

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07:57

Carlinhos Novaes morre aos 65 anos
Carlinhos Novaes morre aos 65 anos Crédito: Reprodução

O cantor gospel baiano Carlinhos Novaes, de 65 anos, morreu na noite de terça-feira (23) em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, após lutar por mais de um ano e meio contra um câncer no intestino. 

O artista, que também era compositor e pastor, ganhou destaque nos anos 90 com as canções "Águas Passadas", "Joia de Deus" e "Brilhante". 

A Prefeitura de Vitória da Conquista publicou uma nota lamentando a partida. O cantor deixa esposa e duas filhas. 

O corpo foi velado na Igreja Batista Betel na quarta-feira (24). O sepultamento acontece nesta quinta-feira (25), no Cemitério da Saudade.

