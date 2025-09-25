Cantor gospel baiano, Carlinhos Novaes morre de câncer de intestino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07:57
O cantor gospel baiano Carlinhos Novaes, de 65 anos, morreu na noite de terça-feira (23) em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, após lutar por mais de um ano e meio contra um câncer no intestino.
O artista, que também era compositor e pastor, ganhou destaque nos anos 90 com as canções "Águas Passadas", "Joia de Deus" e "Brilhante".
A Prefeitura de Vitória da Conquista publicou uma nota lamentando a partida. O cantor deixa esposa e duas filhas.
O corpo foi velado na Igreja Batista Betel na quarta-feira (24). O sepultamento acontece nesta quinta-feira (25), no Cemitério da Saudade.