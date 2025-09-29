Acesse sua conta
Músico Nilton Rasta morre após luta contra câncer

Artista ganhou destaque no cenário cultural de Feira de Santana, no centro-norte baiano, e era presidente do grupo de afoxé Pomba de Malê

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:31

Músico Nilton Rasta morre após luta contra câncer
Músico Nilton Rasta morre após luta contra câncer Crédito: Reprodução

O músico José Ivanito de Jesus Portela, mais conhecido como Nilton Rasta, morreu na manhã desta segunda-feira (29) após mais de um ano de luta contra um câncer de próstata. O líder cultural estava internado no Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA), em Feira de Santana, no centro-norte baiano.

Figura respeitada no cenário artístico e cultural de Feira de Santana, Nilton Rasta deixa um legado de mais de três décadas de dedicação à música e à valorização da identidade afro-brasileira. Além de percussionista, era também presidente do grupo de afoxé Pomba de Malê, fundado no bairro Rua Nova, uma das expressões culturais mais tradicionais da cidade.

A Prefeitura de Feira de Santana emitiu uma nota de pesar e lembrou que, neste ano, durante a micareta, o grupo Pomba de Malê foi homenageado pelo Governo Municipal em celebração aos 40 anos de atuação na folia.

O prefeito José Ronaldo também lamentou a perda e ressaltou a contribuição de Nilton para a cultura do município. “Nilton Rasta foi um artista comprometido com sua comunidade, com a cultura e com a valorização das raízes do nosso povo. Sua partida representa uma grande perda para Feira de Santana. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor”, declarou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, também expressou seu pesar. “Nilton era um símbolo de resistência cultural, um verdadeiro embaixador da percussão e da cultura afro em Feira. Ele deixa um legado que continuará inspirando gerações”.

Ainda não há detalhes sobre o sepultamento. 

