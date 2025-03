DISTRITO FEDERAL

Alvos de operação, servidores do Detran cobravam R$ 50 pela emissão de documentos de veículos

Investigações apontaram que dois servidores emitiam autorização de transferência de veículos em troca de dinheiro, sem exigir documentação

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 08:26

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra dois servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) acusados de envolvimento em um esquema de corrupção no órgão. Durante as investigações, a polícia constatou que os dois servidores emitiam autorização de transferência de veículos (ATPV-e) em troca de dinheiro, sem exigir a documentação obrigatória. A Polícia Civil afirma que o valor cobrado pelos servidores era de cerca de R$ 50 por documento emitido de maneira irregular. Os investigados também estariam envolvidos na compra e venda de veículos, o que os traria ainda mais ganhos, segundo a corporação. >

O serviço ilegal era oferecido para donos de agências de automóveis. Os mandados foram cumpridos nas sedes do Detran no SIA e em Brazlândia. Foram apreendidos documentos, computadores, celulares e dispositivos eletrônicos. Os alvos são investigados por advocacia administrativa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e condescendência criminosa. A Corregedoria do Detran prestou informações sobre os processos realizados pelos suspeitos. >