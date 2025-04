EM FUGA

Após tentar matar ex-companheira com ferramenta, homem é preso em Feira de Santana

Crime foi cometido no bairro Politeama, na capital baiana

Um homem, de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira (24), suspeito de tentativa de feminicídio. Ele foi localizado por autoridades policiais rodoviárias enquanto fugia pela BR-324, na região de Feira de Santana, no Centro Norte do estado. >

Informações da Polícia Civil indicam que o homem tentou matar a ex-companheira, de 46 anos, com golpes de arma branca, no bairro do Politeama, em Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele utilizou uma ferramenta de trabalho para atacar a vítima. Ela foi socorrida por uma equipe da Polícia Militar e encaminhada para uma unidade de saúde, com diversas perfurações pelo corpo. >