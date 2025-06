SALVADOR E RMS

Grupo que usava 'rostos falsos' para abrir contas em bancos vira alvo de operação

Mandados foram cumpridos em Salvador e em Barra do Jacuípe

Um grupo criminoso virou alvo de uma operação nesta quarta-feira (18), em Salvador e Barra do Jacuípe, por fraudes eletrônicas contra instituições financeiras. O golpe funcionava a partir do uso de carteiras de identidade falsificadas, que foram apreendidas com um suspeito de estelionato que foi preso em flagrante. >