BAHIA

Sargento da reserva da PM é preso por crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Investigado virou alvo de operação no município de Teodoro Sampaio

Um sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi preso na manhã desta quarta-feira (18), no município de Teodoro Sampaio, por crimes sexuais contra crianças e adolescentes cometidos no município. Na reserva da polícia, o investigado estava trabalhando como servidor municipal na cidade onde foi preso. >

De acordo com as investigações, o sargento trabalhava em escolas municipais como tutor e professor, mas se valia da condição de policial e de autoridade dentro das instituições para aliciar crianças e adolescente em situações de vulnerabilidade. As vítimas, que tinham entre 10 e 14 anos, sofriam com a aproximação do PM com intenções sexuais mediante a ‘oferta’ de auxílios assistenciais. >