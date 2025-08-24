NARCOTRÁFICO

PCC: 'Italiano', um dos líderes da organização criminosa, é preso na Bahia; saiba mais

Traficante estava na cidade de Alcobaça

Bruno Wendel

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09:06

Um dos líderes do Primeiro Comando Puro (PCC) foi preso na Bahia. Trata-se de Diego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido como “Italiano”. Ele foi capturado na cidade de Alcobaça, na tarde desta sexta-feira (22).

A prisão foi uma ação conjunta de inteligência e troca de informações entre a 88ª CIPM, a CIPE/Mata Atlântica (CAEMA) e o 37° BPM/3° CRPM de Goiás. Natural de Anápolis/GO, "Italiano" tinha mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 5ª Vara Criminal de Anápolis, pelo crime de receptação.

O acusado tem um longo histórico criminal, incluindo passagens por tráfico de drogas, homicídio, roubo, porte de arma e participação em organização criminosa. Ele foi levado para a Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde permanece preso.