Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PCC: 'Italiano', um dos líderes da organização criminosa, é preso na Bahia; saiba mais

Traficante estava na cidade de Alcobaça

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09:06

PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça Crédito: Divulgação

Um dos líderes do Primeiro Comando Puro (PCC) foi preso na Bahia. Trata-se de Diego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido como “Italiano”. Ele foi capturado na cidade de Alcobaça, na tarde desta sexta-feira (22).  

A prisão foi uma ação conjunta de inteligência e troca de informações entre a 88ª CIPM, a CIPE/Mata Atlântica (CAEMA) e o 37° BPM/3° CRPM de Goiás. Natural de Anápolis/GO, "Italiano" tinha mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 5ª Vara Criminal de Anápolis, pelo crime de receptação. 

O acusado tem um longo histórico criminal, incluindo passagens por tráfico de drogas, homicídio, roubo, porte de arma e participação em organização criminosa. Ele foi levado para a Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde permanece preso.  

Italiano lideraça do PCC

PCC por Arquivo/Agência Brasil
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
Apontado como substituto de Marcola no PCC é preso pela PF na Bolívia por Reprodução/G1 SP
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Ralfe é um das líderanças do PCC na Bahia por Ascom /Seap
Prisão é reflexo do racha do PCC na Bahia por Divulgação/Seap
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Barco saiu de Alcobaça e perdeu o leme por Divulgação
Saile é natural de Alcobaça e se mudou para Salvador para investir no sonho de abrir um restaurante por Paula Fróes/CORREIO
1 de 16
PCC por Arquivo/Agência Brasil

Leia mais

Imagem - Advogada que defendia líder do PCC pode ter sido morta pela própria facção

Advogada que defendia líder do PCC pode ter sido morta pela própria facção

Imagem - ‘Matei porque estava irado’, diz pistoleiro do PCC que atirou em pai e filho, de apenas 2 anos

‘Matei porque estava irado’, diz pistoleiro do PCC que atirou em pai e filho, de apenas 2 anos

Imagem - Dona Maria, líder de facção na Bahia e aliada do PCC, é presa

Dona Maria, líder de facção na Bahia e aliada do PCC, é presa

Mais recentes

Imagem - Casa Coaty será revitalizada por arquitetos ligados a Lina Bo Bardi e Lelé

Casa Coaty será revitalizada por arquitetos ligados a Lina Bo Bardi e Lelé
Imagem - Piloto de avião grava pouso noturno em Salvador e vídeo viraliza; assista

Piloto de avião grava pouso noturno em Salvador e vídeo viraliza; assista
Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua