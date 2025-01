SÃO PAULO

Dona Maria, líder de facção na Bahia e aliada do PCC, é presa

Ela tinha mais de R$ 50 mil em dinheiro em seu esconderijo na zona leste de São Paulo e vários aparelhos de celular, segundo a Polícia

"Dona Maria", como ficou conhecida ao assumir o posto do ex-marido, morto em confronto com a polícia, respondia a três processos criminais, um deles pela morte de um agente penitenciário.>

Presa e posta em liberdade

Dona Maria já havia sido presa em São Paulo, em setembro de 2019, e levada para o Conjunto Penal de Juazeiro. Ela foi solta em março de 2020. O desembargador Lourival Almeida Trindade considerou ilegal a manutenção da prisão semiaberta de Jasiane por ausência de justa causa. O desembargador levou em conta, ainda, o fato de ela ser mãe de duas crianças menores, uma com 10 anos e outra com 5 anos, à época.>

Ao ser presa, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, ela estava junto com o namorado, Márcio Faria dos Santos, o Carioca, uma das lideranças do PCC. A dupla foi detida numa operação especial empreendida por policiais baianos do Draco, Depin e inteligências da Polícia Civil e da SSP, em São Paulo.>

A Dama de Copas

Jasiane foi trazida à Bahia num traslado aéreo sob forte segurança empreendida por equipes do Grupamento Aéreo da PM (Graer) e dos departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Polícia do Interior (Depin). Segundo a SSP-BA, a criminosa é responsável diretamente por dezenas de homicídios, roubos, tráfico de drogas e armas, além de corrupção de menores. Ela figurava a carta Dama de Copas do famoso Baralho do Crime da secretaria. Em novembro de 2019. o STF concedeu habeas corpus a Jasiane Teixeira, mas MP pediu prisão preventiva no mesmo dia.>