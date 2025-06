CRIME

Suspeito é morto a tiros em assalto na frente de mercado em Salvador

Homem reagiu a ação de dois criminosos

Um assalto acabou na morte de um suspeito na noite de terça-feira (17), na Avenida General San Martin, em Salvador. O caso foi registrado na frente de um mercado e, de acordo com informações iniciais, o suspeito, identificado como Deivson Assunção Santos, 19 anos, estava roubando na companhia de um comparsa no local. >

No momento do roubo, no entanto, os dois foram surpreendidos pela reação de um homem armado que disparou contra os dois. Deivison foi atingido e caiu da moto, mas o comparsa conseguiu fugir do local. O autor dos disparos não foi identificado e também fugiu após atirar contra a dupla. >