CRIME

Área do BDM: homem é executado a tiros em Fazenda Grande do Retiro

Caso foi registrado na 2ª Travessa do Calafate

Um homem foi executado em plena luz do dia na localidade do Calafate, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (18). O caso foi registrado na 2ª Travessa do Calafate e seria de responsabilidade de traficantes da facção do Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação antiga na área. >