Chefe é preso por mandar matar pintor que movia ação de R$ 218 mil contra ele na Bahia

Motivação do crime seria vingança por conta da ação trabalhista

Carol Neves

Publicado em 18 de junho de 2025 às 13:13

Danilo Matos Santos e Sidnei Café de Souza Crédito: Reproduçao

A Polícia Civil da Bahia prendeu dois homens e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (18), em mais uma etapa da Operação Desfecho Final. A ação, coordenada pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin/Ilhéus), investiga o assassinato dos pintores Danilo Matos Santos, 31 anos, e Sidnei Café de Souza, 37, mortos a tiros em maio de 2023. Os corpos foram encontrados em um manguezal próximo à BA-001.>

De acordo com as investigações, as vítimas, cunhados e profissionais da construção civil, foram atraídas para uma armadilha sob o pretexto de um orçamento de pintura. >

Durante a operação, um homem de 23 anos foi preso preventivamente por participação direta no crime. Outro suspeito, identificado como mestre de obras e ex-empregador de Danilo, foi detido em flagrante por porte ilegal de arma. Ele responde a uma ação trabalhista movida pela vítima, no valor de R$ 218 mil. O ex-chefe seria mandante do crime. >

Na casa do suposto mandante, em Ilhéus, foram apreendidos dois armamentos, munições restritas, eletrônicos e R$ 41.365 em dinheiro. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por vingança devido à ação judicial. Danilo havia deixado a cidade após ameaças. >