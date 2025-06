CONFIRA

Ouro baiano: licor à base de mel de cacau ganha campeonato mundial de bebidas

Ao todo, o Royal Charlotte recebeu cinco medalhas na premiação

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de junho de 2025 às 12:26

Royal Charlotte, primeiro e único licor de mel de cacau com infusão de especiarias Crédito: Divulgação

Resultado de cinco anos de desenvolvimento, o Royal Charlotte, primeiro e único licor de mel de cacau com infusão de especiarias já criado, foi coroado com a medalha de ouro em um dos principais campeonatos de bebidas do mundo, o “World Drinks Awards”, que aconteceu em Londres. >

“Estamos extremamente felizes com esse resultado. As garrafas foram enviadas para a Europa em novembro e, desde estão, estávamos ansiosos e confiantes que tínhamos chances de ganhar. Tal reconhecimento só concretiza o que sempre difundimos, que somos o tesouro do Brasil, um produto que realça o que é da nossa terra“, celebrou Gérson Almeida, um dos fundadores da marca baiana.>

Ao todo, o Royal Charlotte recebeu cinco medalhas na premiação, uma das mais renomadas e concorridas do universo das bebidas. A marca foi campeã absoluta em Design, com quatro medalhas de ouro – World’s Best Liqueur Design, Label Design, Bottle Design e New Launch Design -, além da medalha de prata na categoria Taste (Sabor), como o segundo melhor licor à base de frutas.>

A fórmula exclusiva do licor da Bahia tem como principal ingrediente o mel de cacau, iguaria que ainda é desconhecida de muitos. As especiarias não reveladas são infundidas por 60 dias, harmonizadas com o mel de cacau, resultando em uma explosão de sabores, que, equilibrados, encantam de iniciantes aos paladares mais exigentes.>