PRAIA

Turista italiano é resgatado após afogamento na Barra

Banhista foi retirado da praia da Barra

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2025 às 19:11

Turista foi resgatado no final da tarde Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Um turista italiano foi resgatado após de afogar na praia da Barra, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (24). Ele foi retirado do mar pelo Corpo de Bombeiros com auxílio do helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar. >

O caso foi no final da tarde. Quando o banhista foi retirado da água por uma equipe do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar), estava consciente e foi deixado sob os cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).>

Segundo informações da TV Bahia, um grupo de turistas italianos estava no local quando dois deles entraram no mar e começaram a se afogar. O tempo estava nublado e com mar agitado no momento do incidente. Um deles conseguiu sair da água, mas o outro se afogou. Populares e comerciantes tentaram resgatar a vítima, sem sucesso. >