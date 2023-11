'A Fazenda 2023': Lucas está 'abatido e tentando assimilar tudo', diz equipe

Lucas Souza bateu o sino e desistiu de A Fazenda 2023 na quarta-feira, 22, após uma série de brigas acaloradas com o ex-BBB Cezar Black. Com isso, o peão deixou de disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show da Record TV. O Estadão entrou em contato com a equipe do ex-peão para saber como ele está lidando com a situação.



"O Lucas está abatido e tentando assimilar tudo", disse representante do influenciador. Ele também deve fazer um pronunciamento em breve - só não falou nada ainda porque está "na dependência de alguns acertos com a Record TV".