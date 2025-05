TOTALMENTE PREMIADO

Ele tem o molho: relembre momentos icônicos da carreira do ator baiano Wagner Moura

Moura ganhou o prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cinema de Cannes, na França

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2025 às 19:05

Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura Crédito: Victor Jucá

Wagner Moura é um dos artistas brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, destacando-se por sua versatilidade e por representar a cultura baiana com orgulho. Nascido em Salvador, ele iniciou sua carreira no teatro e rapidamente se firmou como um dos principais nomes da televisão e do cinema nacional. >

Ele ganhou o prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cinema de Cannes, na França, neste sábado (24). O ator baiano concorreu pelo papel do protagonista de "O Agente Secreto", filme dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendoça Filho, que também concorre à Palma de Ouro. O diretor foi coroado com o prêmio de melhor diretor na premiação.>

? Início de Carreira e Reconhecimento Nacional>

Sua estreia de destaque ocorreu em 2007, quando interpretou o vilão Olavo na novela "Paraíso Tropical", da TV Globo. No cinema, ganhou notoriedade com os filmes "Carandiru" (2003) e "Tropa de Elite" (2007), onde viveu o Capitão Nascimento, papel que lhe conferiu aclamação crítica e popular. "Tropa de Elite 2" (2010) consolidou ainda mais sua posição como um dos atores mais talentosos do Brasil.>

? Conquista Internacional: De "Narcos" a "Guerra Civil">

A carreira de Wagner Moura deu um salto internacional com sua interpretação de Pablo Escobar na série "Narcos", da Netflix. Para o papel, ele aprendeu espanhol fluentemente e passou por uma transformação física significativa. Sua performance foi amplamente elogiada, resultando em uma indicação ao Globo de Ouro em 2016.>

Em 2024, ele estrelou "Guerra Civil", um thriller político produzido pela A24, que alcançou sucesso nas bilheteiras americanas e brasileiras. No filme, interpretou um jornalista em meio a um conflito político nos Estados Unidos, destacando-se pela profundidade emocional e pela representação de um brasileiro em um cenário internacional. >

? Direção e Produção: Além das Câmeras>

Além de atuar, Wagner Moura tem se aventurado na direção e produção. Sua estreia como diretor ocorreu com o clipe da música "Te Amo", de Vanessa da Mata, em 2011. Posteriormente, dirigiu o filme "Marighella" (2019), que retrata a vida do guerrilheiro brasileiro Carlos Marighella. O filme foi exibido no Festival de Cinema de Berlim e gerou discussões sobre a representação da resistência no Brasil.>

? Identidade Baiana em Hollywood>

Mesmo com uma carreira consolidada nos Estados Unidos, Wagner Moura mantém suas raízes baianas. Em entrevistas, ele expressa o desejo de retornar à Bahia, destacando que, apesar da qualidade de vida nos EUA, nada se compara à sua terra natal. >

Recentemente, ele foi visto ensinando samba baiano em um talk show americano, demonstrando com orgulho a dança típica de Salvador. Durante a entrevista, explicou as diferenças entre o samba praticado na Bahia e no Rio de Janeiro, reforçando sua identidade cultural. >

? Reconhecimento Contínuo>

Em 2025, Wagner Moura recebeu o prêmio de Interpretação Masculina no Festival de Cannes por sua atuação em "O Agente Secreto". Além disso, ele está cotado para uma indicação ao Emmy por seu papel na série "Ladrões de Drogas", disponível no Apple TV+. Essa seria sua segunda indicação a um prêmio de grande porte, após a nomeação ao Globo de Ouro em 2016. >

O Futuro de Wagner Moura