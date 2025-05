VEM AÍ MAIS UM OSCAR?

'Mais ambicioso que Ainda Estou Aqui', diz The Guardian sobre novo filme de Wagner Moura

Longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, ganha elogios em crítica de jornal inglês

O novo filme do cineasta Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", que é estrelado pelo baiano Wagner Moura , estreou com pé direito. Após ser ovacionado em sua exibição no Festival de Cannes , no último domingo (18), o longa foi destaque no jornal inglês The Guardian, na terça-feira (20). >

Logo no início da publicação, Bradshaw compara o longa às produções do cineasta italiano Sergio Leone, do roteirista norte americano Elmore Leonard e do diretor, também americano, Quentin Tarantino. Em sua avaliação, relaciona também com os filmes “Profissão: Repórter”, do também italiano Michelangelo Antonioni, "Cidade de Deus", do brasileiro Fernando Meirelles e “Roma”, do mexicano Alfonso Cuarón. >