ATOR BAIANO

Wagner Moura chega a Recife para gravar novo filme 'O Agente Secreto'

O ator baiano Wagner Moura desembarcou no Nordeste brasileiro para início das gravações de seu novo longa, “O Agente Secreto”. As primeiras imagens do ator em Recife (PE) foram publicadas pelo Restaurante Leite, um dos mais tradicionais da capital pernambucana e o mais antigo em funcionamento do Brasil. O restaurante sediou, nesta segunda-feira (13), o almoço de boas-vindas à equipe do filme.