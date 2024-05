CINEMA

Após ‘Guerra Civil’, Wagner Moura vai estrelar filme ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho

Moura estrela a trama como Marcelo, um professor em fuga durante os anos finais da ditatura miliar brasileira, na década de 1970. Ele se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo e chega à cidade na semana do carnaval. Em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.

“O Agente Secreto” tem estreia prevista para 2025 e contará ainda, com Maria Fernanda Cândido no elenco. Ainda em pré-produção, o filme da Cinemascópio será apresentado a executivos no Mercado do Filme em Cannes pela MK2 Filmes, empresa internacional que representa, por exemplo, o vencedor da Palma de Ouro “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet.