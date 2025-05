VAI COMEÇAR

Antes do conclave, arcebispo de Salvador brinca sobre a possibilidade de ser eleito papa

Isolamento dos cardeais começa nesta quarta-feira (7)

Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2025 às 09:34

Dom Sergio da Rocha, cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Crédito: Marina Silva/ Correio

Antes do isolamento obrigatório do conclave - evento em que os cardeais elegerão o novo papa - o cardeal-arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, brincou sobre a possibilidade de ser eleito pontífice após a morte de Francisco. Ao GLOBO, Dom Sérgio disse que não corre risco de ser eleito. A declaração foi dada no domingo (4), três dias antes do início do conclave, que começa na quarta (7). >

"Isso não tem mais perigo. O pessoal aqui já criou juízo", disse Dom Sérgio da Rocha. O cardeal ainda disse considerar engraçadas as listas de cardeais favoritos a assumir o comando da Igreja, que são divulgadas pela imprensa. >

No domingo (4), Dom Sergio não rezou missa na Igreja de Santa Cruz do bairro Flaminio, da qual é titular em Roma, e celebrou a eucaristia no Colégio Pio Brasileiro. Em cerimônia fechada, pediu orações para iluminar os participantes do conclave e o próximo Papa, lembrando que Francisco sempre pedia que os católicos rezassem por ele, segundo O GLOBO. >

A reportagem do CORREIO tentou contatar Dom Sérgio da Rocha, através da Arquidiocese de Salvador, mas não obteve retorno. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil embarcou rumo ao Vaticano no dia 22 de abril. Além dele, outros sete brasileiros são elegíveis para ocupar o cargo de papa. >

São eles: Odilo Pedro Scherer (arcebispo São Paulo), João Braz de Aviz (arcebispo emérito da Arquidiocese de Brasília), Orani João Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro), Paulo Cezar Costa (arcebispo de Brasília), Leonardo Ulrich Steine (arcebispo de Manaus), Jaime Spengler (arcebispo de Porto Alegre) e Raymundo Damasceno Assis (arcebispo emérito da Arquidiocese de Aparecida, em São Paulo). >