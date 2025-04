SUCESSÃO PAPAL

Cardeal italiano condenado por corrupção desiste do conclave

Angelo Becciu teme riscos à imagem da Igreja Católica

O cardeal italiano Angelo Becciu decidiu não participar do conclave que escolherá o novo líder da Igreja Católica, após a morte do papa Francisco, no próximo dia 7 de maio. De acordo com o jornal La República, Becciu teria dito a pessoas próximas que o objetivo da decisão foi o de não causar mais danos à imagem da Igreja Católica.>