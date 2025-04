CATOLICISMO

Vaticano define data para início de conclave e escolha do novo papa

Capela Sistina foi fechada para o público como parte dos ritos

O Vaticano anunciou que o conclave para eleger o novo papa começará no dia 7 de maio. A informação foi divulgada por uma autoridade vaticana nesta segunda-feira (28), após a realização de uma congregação geral de cardeais. Na mesma ocasião, foi decidido o fechamento da Capela Sistina ao público para a preparação do local. >

O início da votação ocorrerá depois do encerramento do Novendiales, período tradicional de nove dias de luto pela morte do papa Francisco, que foi sepultado no último sábado.>