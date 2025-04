CATOLICISMO

Após enterro de papa Francisco, veja os próximos passos para realização do conclave

Capela Sistina será fechada para visitação enquanto cardeais se preparam para o conclave nos próximos dias

Com a conclusão dos ritos fúnebres do Papa Francisco neste sábado (26), o Vaticano volta sua atenção para o processo de escolha do próximo líder da Igreja Católica. O sepultamento, realizado na Basílica de Santa Maria Maggiore, marcou o início do período de nove dias de luto oficial, conhecido como Novendiales. >