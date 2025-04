DESPEDIDA DO PAPA

Quem é Bianca Fraccalvieri, brasileira que leu oração na missa de funeral do papa Francisco

"Posso dizer que amei profundamente o papa Francisco, do primeiro ao último dia de seu pontificado", declarou Bianca

Wladmir Pinheiro

Publicado em 26 de abril de 2025 às 06:34

Bianca Fraccalvieri, brasileira que leu oração na missa de funeral do papa Francisco Crédito: Reprodução/VaticanNews

A brasileira Bianca Fraccalvieri foi escolhida para fazer a leitura em português da chamada Oração Universal, conhecida como Preces ou Oração dos Fiéis,durante a missa do funeral do papa Francisco, realizada neste sábado (26), no Vaticano. >

Após a proclamação do evangelho, as orações foram feitas em seis idiomas, entre elas o chinês. A leitura em português foi feita por Bianca.>

'Pelos povos de todas as nações que, praticando incansalvemente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho a paz', leu a jornalista.>

A celebração antes do enterro do pontífice começou às 5h no horário de Brasília e foi presidida pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, atual decano do Colégio dos Cardeais.>

Bianca é jornalista e coordena as redes sociais do Vaticano. Ela trabalha no portal Vatican News, onde são publicadas as reportagens sobre o Vaticano em português. >

Ela liderou um grupo de brasileiros encarregado de cuidar dos detalhes finais da cerimônia de adeus ao papa.>

Bianca teve uma longa convivência durante os 12 anos de pontificado de Francisco. Ela foi escolhida pessoalmente por ele para fazer leituras em cerimônias e audiências semanais no Vaticano.>

"Papa Francisco, eu posso dizer só que eu amei imensamente, intensamente do primeiro até o último dia do seu pontificado”, diz Bianca.>