VATICANO

Trump e Zelensky distantes e ausência de presidente: veja os bastidores do funeral do Papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Argentina, Javier também estão no local

Wladmir Pinheiro

Publicado em 26 de abril de 2025 às 05:45

Trump também participou ao lado de Melania Trump Crédito: Reprodução/Vatican News

Momentos antes do início da missa do funeral do Papa Francisco neste sábado (5), no Vaticano, os presidentes dos EUA e da Ucrânia, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, se encontraram para tratar do conflito com Vladimir Putin, da Rússia. Segundo a imprensa italiana, os dois concordaram também em se encontrar após a cerimônia.>

Orientado a evitar o constrangimento de um encontro com Trump durante o funeral, Zelensky não era presença confirmada, mas assistiu a cerimônia ao lado da esposa e de dezenas de outros chefes de Estado. Trump também participou ao lado de Melania Trump da missa presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais.>

Trump e Zelensky sentaram afastados após a decisão do Vaticano de organizar os 170 chefes de estado em ordem alfabética francesa (États-Unis e Ukraine), que é similar à portuguesa, com Estados Unidos e Ucrânia distantes. Caso a ordem alfabética fosse a italiana (Stati Uniti e Ucraina), como é de costume, Trump e Zelensky sentariam lado a lado. Trump ficou sentado ao lado dos presidentes da Finlândia e Estônia, dois apoiadores do presidente da Ucrânia.>

As autoridades estão sentadas conforme o protocolo, e, por isso, estão na primeira fila os presidentes da Argentina, Javier Milei, terra natal do Papa, e da Itália. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também está no local.>

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estavam na praça.>

Por que Putin não foi ao funeral?

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não foi ao funeral do papa Francisco.>

'O presidente não tem planos de comparecer', declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. >

Putin é alvo de mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra cometidos na guerra contra a Ucrãnia. Embora a corte internacional não tenha jurisdição no Vaticano, que não é um signatário do Estatuto de Roma, responsável pela corte, o líder russo restringiu suas viagens após as acusações.>

Cerimônia com ritos

Antes do funeral, ocorreu, na sexta, o fechamento do caixão, em cerimônia reservada dentro da Basílica de São Pedro. O cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo da Igreja Católica, foi responsável por conduzir o rito. >