HORA DA DESPEDIDA

Funeral do Papa Francisco acontece AO VIVO no Vaticano; entenda os ritos

Na sexta, houve fechamento do caixão do papa

Carol Neves

Publicado em 26 de abril de 2025 às 04:00

Papa Francisco terá funeral hoje Crédito: Vatican News/Reproduçao

O funeral do papa Francisco é realizado na manhã deste sábado (26) na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia marcada para as 10h (5h no horário de Brasília) será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. A missa marca o encerramento de três dias de velório aberto, nos quais fiéis de diversas partes do mundo puderam prestar suas últimas homenagens ao pontífice.>

Antes do funeral, ocorreu, na sexta, o fechamento do caixão, em cerimônia reservada dentro da Basílica de São Pedro. O cardeal Kevin Farrell, atual camerlengo da Igreja Católica, foi responsável por conduzir o rito. O rosto do papa foi coberto com um véu branco, o corpo foi aspergido com água benta, e objetos simbólicos de seu pontificado foram colocados no caixão, como medalhas e um pergaminho com os feitos de seu papado. A urna foi lacrada em duas partes, uma de zinco e outra de madeira, ambas identificadas com cruz, nome e brasão de Francisco.>

No encerramento da cerimônia, foi lido o Salmo 26 (27), conhecido por seu verso "O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei?". Em seguida, o camerlengo disse: "Concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno. E que a luz perpétua brilhe para ele. Descanse em paz. Amém.">

No sábado, o caixão fechado será posicionado diante do altar montado na área externa da Basílica de São Pedro. A liturgia incluirá leituras dos Atos dos Apóstolos, da Carta aos Filipenses e o Salmo 22 (23), com o trecho "O Senhor é meu Pastor e nada me faltará". O Evangelho escolhido será o de João, no qual Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, antes de dizer-lhe que apascente suas ovelhas.>

A homilia será conduzida por Battista Re, que deve refletir sobre a trajetória e os legados de Francisco. Ele também poderá direcionar palavras aos cardeais que participarão do próximo conclave, sugerindo o perfil desejado para o futuro pontífice. Durante a celebração, haverá orações pela alma e descanso de Francisco.>

Após a missa, começa o rito conhecido como Ultima Commendatio et Valedictio, que antecede o sepultamento. Por volta do meio-dia (7h em Brasília), o caixão será transportado até a Basílica de Santa Maria Maggiore, a cerca de 4,4 km do Vaticano. No percurso, salmos serão lidos e cânticos entoados.>

Na chegada à basílica, novas orações serão feitas. O caixão receberá os selos oficiais do camerlengo, da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Escritório das Celebrações Litúrgicas e do Capítulo Liberiano. Durante o sepultamento, será novamente aspergido com água benta. Esta parte do rito será restrita.>