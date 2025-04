NOVO PAPA

'Desafetos' do papa Francisco tentam influenciar conclave, diz jornal

Campanhas virtuais e dossiês anônimos buscam influenciar escolha

Entre duas e três semanas após a morte do Papa Francisco, mais de 130 cardeais vão se reunir na Capela Sistina, em Roma, para iniciar o conclave que definirá o novo líder da Igreja Católica. A sessão será realizada a portas fechadas e, conforme o antigo ritual, será precedida pela ordem “extra omnes” — expressão em latim que exige a saída de todos que não participam da votação. A ideia é isolar os eleitores de influências externas, mas o intervalo entre o falecimento do pontífice e o início do conclave acaba abrindo espaço para especulações e tentativas de interferência.>