NOVO PAPA

Conclave começa nesta quarta (7) e cardeais já sofrem interferências na votação; veja quais

Tentativas de intervir na escolha do novo pontífice incluem dossiê e boatos falsos sobre a saúde dos candidatos

Monique Lobo

Publicado em 4 de maio de 2025 às 19:47

Integrantes do Colégio de Cardeais são responsáveis por escolha do novo papa Crédito: Shuttherstock

O conclave, processo que vai eleger o novo papa, começa na próxima quarta-feira (7), na Capela Sistina, no Vaticano, com os votos de 133 cardeais. E já tem gente tentando interferir nessa escolha. Um dossiê sobre 20 dos possíveis candidatos foi enviados aos cardeais para interferir na eleição. As informações são do Estadão. >

A lista aponta os cardeais mais "expostos". E, entre os citados, está o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. >

“Eu pensei que ia encontrar a minha biografia ali, mas graças a Deus não a encontrei”, disse um dos cardeais ouvidos pela reportagem do Estadão. >

A produção do dossiê teria sido feita com impressão de qualidade, o que sugere que foi gasto um valor alto com o material.>

'Cardeal' Trump>

Além da lista sobre os candidatos, também surgiu recentemente uma imagem do presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, usando as vestes papai. O registro, que aparenta ter sido feito com inteligência artificial, foi postado pelo próprio Trump em seu perfil no Instagram e viralizou nas redes sociais.>

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no entanto, se recusou a comentar o caso. >

Outra informação que começou a circular, e dessa vez a partir da imprensa, foi de que o cardeal Parolin estava com problemas de saúde. O boato partiu de um jornal de Roma e disseminado com intensidade por publicações da ala conservadora da igreja dos Estados Unidos. >

Sobre essa história, Matteo Bruni, falou, desmentindo as publicações. "Não, não existiu. Não é verdade", respondeu. >