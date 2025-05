SUCESSÃO

Contagem regressiva: cardeais entram em reclusão antes do conclave para eleger novo papa

Eles farão um juramento de não entrar em contato com ninguém que não esteja participando da votação secreta

Os 133 cardeais que participarão do conclave para eleger um novo papa começaram nesta terça-feira (6) a fazer o check-in em dois hotéis do Vaticano, onde ficarão impedidos de ter contato com o mundo exterior enquanto decidem quem deve suceder o papa Francisco. O conclave começará a portas fechadas na Capela Sistina na tarde de quarta-feira (7), com todos os cardeais com menos de 80 anos de idade podendo votar em quem deve ser o próximo líder da Igreja, que congrega 1,4 bilhão de membros em todo o mundo.>